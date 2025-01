Quotidiano.net - Rivoluzione Rereri. Pelletteria sostenibile con le borse Margherita

Al Fashion Beyond Waste presso lo Spazio Sassetti a Firenze, Franco Gabbrielli – designer e imprenditore visionario, figura emblematica del panorama della moda italiana estremamente sensibile ai temi della sostenibilità – ha presento il suo nuovo progettoBags che ha come obiettivo ridefinire il concetto di modanel mondo dellaacronimo di recupero, responsabile, rivoluzionario, rappresenta tali valori sintetizzati in un modello di business che mette al centro l’artigianalità, l’economia circolare e il rispetto per l’ambiente. La nuova start up ha dato vita alla collezione di’, realizzate utilizzando pregiatissime pelli recuperate dagli archivi dei grandi marchi del lusso e dando nuova vita a materiali destinati allo smaltimento. Tale approccio riduce l’impatto ambientale della filiera, celebra il ritorno a una vera qualità artigianale e offre ai clienti l’esperienza “made in store” che consente di configurare la propria borsa direttamente con chi la produce, scegliendo tra diverse combinazioni di pelli, colori, lacci e accessori bijoux per una personalizzazione unica.