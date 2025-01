Secoloditalia.it - Putin elogia Trump: “Intelligente e pragmatico, con lui presidente il conflitto in Ucraina si poteva evitare”

Leggi su Secoloditalia.it

Vladimirsi è detto convinto che se Donaldfosse stato rielettodegli Usa nel 2020, la guerra con l’si sarebbe potuta. “Chiudiamo questa guerra che, se fossi statoio, non sarebbe mai iniziata. Possiamo farlo nel modo facile o in quello difficile – aveva scritto il tycoon su X alcuni giorni fa – e quello facile è sempre il migliore. È il momento di fare un accordo. Non devono essere perse altre vite umane”. The Donald aveva già minacciato di introdurre nuovi dazi nei confronti della Russia, senon avesse accettato di giungere molto presto a un accordo.ha “lodato” il carattere “” diche secondo lui non cercherà di abbassare veramente il prezzo del petrolio per arrivare a una fine delin, visto che la mossa potrebbe rivelarsi negativa anche per gli Stati uniti.