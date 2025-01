Liberoquotidiano.it - "Promessa mantenuta, i voli sono iniziati". Immigrati espulsi in catene: la foto dalla Casa Bianca sconvolge il mondo | Guarda

Un gruppo di noveincatenati condotti da un agente nell'aereo che li rimpatrierà, sopra la scritta 'Promesse fatte, promesse mantenute' e sotto, in caratteri più grandi, 'iper leoni'. E' l'immagine condivisasulle sue reti sociali. "Proprio come promesso, il presidente Trump sta inviando un forte messaggio al: coloro che entrano illegalmente negli Stati Uniti affronteranno serie conseguenze", si legge nel post. Il post celebra la notizia arrivata questa mattina: 538stati, in nome della politica rigorosa di deportation (che la stampa e la sinistra europea traduce erroneamente, e strumentalmente, come "deportazioni") contro l'immigrazione illegale. Tra questi ci sarebbe un sospetto terrorista, alcuni membri della mafia venezuelana e diversi condannati per reati di natura sessuale contro minori.