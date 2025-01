Ilrestodelcarlino.it - Montecchio, furto con esplosione al bancomat

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emilia (Reggio Emilia), 24 gennaio 2025 –connella notte aEmilia, dove una banda di ladri ha fatto saltare ildella filiale locale di Emilbanca, in piazzale Cavour, riuscendo ad arrivare al contenitore blindato interno, da dove sono stati portati via i soldi, per un bottino in corso di quantificazione. E’ subito scattato l’allarme, ma l’azione dei ladri è stata fulminea. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, insieme alla vigilanza privata, i malviventi erano già riusciti ad allontanarsi. E’ accaduto poco dopo le quattro. Il boato è stato sentito in una vasta zona del centro, a quell’ora della notte. E’ stata piazzata una carica per fare esplodere il, forse con il solito sistema del gas nel vano interno della cassa continua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri diinsieme ai colleghi del nucleo operativo e investigativo del comando di Reggio per poter raccogliere elementi necessari a individuare i responsabili del