Mistermovie.it - Mister Movie | Labyrinth, Robert Eggers dirigerà il sequel: ecco tutto ciò che sappiamo

Leggi su Mistermovie.it

Il regista visionario, noto per i suoi film dal forte impatto visivo come The Witch, The Lighthouse e The Northman, ha firmato un accordo per dirigere un nuovo capitolo di, il classico dark fantasy del 1986.alla guida del nuovo film diciò cheLa notizia, inizialmente anticipata da Jeff Sneider, è stata successivamente confermata da Deadline. Questo progetto segna un’importante svolta per i fan del film cult diretto da Jim Henson, che continua a incantare generazioni di spettatori con la sua atmosfera unica e il leggendario David Bowie nei panni del Re dei Goblin.Un nuovo approccio a, spin-off o altro?Secondo quanto riferito, il nuovo film dinon sarà un remake diretto, ma non è ancora chiaro se si tratterà di unnel senso stretto del termine.