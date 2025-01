Formiche.net - Minacce ibride russe, cosa chiede la Germania all’Ue

Lasta spingendo sugli altri Stati membri dell’Unione europea affinché i 27 assumano una posizione più dura nei confronti delleprovenienti dalla Russia, anche ampliando il regime di sanzioni e limitando gli spostamenti dei diplomatici. Se ne parlerà lunedì al Consiglio affari esteri convocato a Bruxelles dall’Alta rappresentante Kaja Kallas.L’agenda dell’incontroDomenica i ministri ceneranno parlando di Bielorussia. Nell’agenda dei lavori per lunedì ci sono: affari correnti; l’aggressione russa dell’Ucraina; la situazione in Medio Oriente; le relazioni con gli Stati Uniti. Prima, però, la colazione, che sarà a base di. In quell’occasione Annalena Baerbock, ministra degli Esteri tedesca, presenterà i suoi punti, come anticipato da Politico: aumentare i costi (con nuove sanzioni) per gli attacchi, come nel caso dei sabotaggi e della cosiddetta flotta ombra russa che trasporta petrolio e gas aggirando le restrizioni; limitare il tempo di accreditamento e la libertà di movimento per coloro che hanno un passaporto diplomatico russo (i Paesi centro-orientali chiedono da tempo ormai che il passaporto dei diplomatici russi valga soltanto nel Paese in cui sono accreditati, cone Italia tra gli Stati membri critici di questa idea); rafforzare la cooperazione con il settore privato, anche al fine di condurre degli stress test sulle infrastrutture critiche; adottare una comunicazione strategica proattiva per informare i cittadini europei sulle responsabilità di attori come la Russia in alcuni episodi (ciò implicherebbe anche declassificare informazioni di intelligence), cambiando passo rispetto alle precedenti (e attuali) ritrosie europee nel puntare il dito contro i colpevoli per timore di reazioni.