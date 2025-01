Dailymilan.it - Milan, la nuova Champions League fa ricco Gerry Cardinale: ecco il maxi incasso totale

Laedizione dellaporta nelle casse del patron delunle cifreLaedizione dellafail patron del. Dopo un inizio negativo per il Diavolo, con una doppia sconfitta incassata con Real Madrid e Bayer Leverkusen, la formazione allenata prima da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceicao le ha vinte tutte e adesso ha enormi possibilità di accedere agli ottavi di finale della competizione in maniera diretta.C’è, poi, una notizia positiva per i rossoneri, ovvero che quest’anno lavale davvero una fortuna. Il nuovo format della competizione europea porta nelle casse dei club di via Aldo Rossi cifre più alte rispetto alla scorsa stagione. Si parte dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che è pari a 18,62 milioni di euro.