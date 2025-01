Milan Inter biglietti settore ospiti già sold out

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il 2 febbraio 2025 è la data che molti tifosi nerazzurri hanno segnato sul calendario già da un po’. Alle 18.00 vi sarà infatti il fischio di inizio del terzo derby stagionale. Lo score dei due precedenti è totalmente a favore del, con l’che ha rimediato appunto due sconfitte, una in campionato e l’altra nella nera notte d’Arabia, dove con una rimonta di forza i rossoneri hanno strappato il trofeo della Supercoppa Italiana dalle mani di Lautaro e compagni. Il sentimento sul lato nerazzurro del naviglio è di conseguenza solo uno: rivalsa. Rivalsa che sarà necessaria sia per mantenere il passo in campionato e sia per ristabilire l’egemonia in città.outL’giocherà il derby in “trasferta”, motivo per cui la vendita deiai tifosi nerazzurri riguarderà solamente il, ovvero il secondo anello verde.