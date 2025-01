Lanazione.it - L’Anpi e la Giornata della Memoria: “Mai più genocidi”

Lucca, 24 gennaio 2025 – Mai piùo e. E’ questo il titolo dell’iniziativa di Anpi Lucca, che si terrà in occasione del “Giorno” lunedì alle 16.30 all’auditoriumFondazione Banca del Monte di Lucca alla quale prenderanno parte, quali relatori, i docenti universitari Roberta De Monticelli, Agostina Latino e Luca Baccelli. Si tratta, come recita la locandina di presentazione, di “una riflessione sulo nella storia e nell’attualità a partire dall’unicitàShoah”. Si legge in una nota di Anpi Lucca a firma di Romano Zipolini: “L’olocausto attuato dalla Germania nazista e dall’Italia fascista, costituisce la più immane tragedia del secolo scorso; non si tratta solo di raccontarlo ma di continuare a studiarne e analizzarne le cause, gli effetti e le personali e collettive responsabilità, affinché non si dimentichi mai che quelo è stato provocato da uomini in carne e ossa e non solo da ideologie criminali che sono state sconfitte solo attraverso il sacrificio di altri esseri umani, mai rassegnati a subirli”.