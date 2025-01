Cultweb.it - La reazione di Gints Zilbalodis alla doppia nomination è da Oscar (VIDEO)

Potessimo assegnare un premiomiglioresceglieremmo sicuramente quella di, il regista di Flow – Un mondo da salvare, film d’animazione lettone che ha conquistato laagli, come miglior lungometraggio d’animazione e miglior film straniero. Per nulla angosciato o teso, il regista ha aspettato pazientemente che facessero il suo nome, sgranocchiando felice una mela con la compagnia del suo adorabile cane. Il, mostrato su Instagram ha fatto subito il giro del web, conquistando migliaia di like. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@g)Flow – Un mondo da salvare aveva già vinto il Golden Globe per il miglior film di animazione ed è favorito anche agli