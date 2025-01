Laspunta.it - Inchiesta Acquanera, reintegrato il responsabile impianto della A&A, estraneo alle accuse di inquinamento

E’ stato giudicatoad ogni accusa ea lavoro, Amedeo Rota, ildell’A&A S.p.A. che, per conto del Consorzio industriale (Cosilam) ha gestito in house il depuratore di via Molinarso a Villa Santa Lucia, dove confluiscono per lo più le acquecartiera Reno De Medici.Il lavoratore, iscritto all’UGL e difeso dall’avvocato Remo Costantini, era stato licenziato dall’azienda nel marzo 2022 a seguito dell’denominata, sugli sversamenti di veleni nella acque del rio Pioppeto.Il tecnico era stato indagato e rinviato a giudizio, assieme ai vertici dell’azienda, quale cordell’, per aver, nel suo caso particolare, avuto consapevolezza del superamento dei limiti tabellari riguardo gli inquinanti immessi nel corpo recettore Rio Pippeto e di essere rimasto inerte non attivando quelle procedure necessarie per evitare che lo scarico dell’inquinasse il fiume, compiendo, anzi, condotte tese ad occultare le problematiche.