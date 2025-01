Tpi.it - Elon Musk ha coinvolto alcuni influencer e pagine social in Europa per “costruire un sistema d’informazione decentralizzato”. A partire dall’Italia

Leggi su Tpi.it

“Nei giorni scorsi,rappresentanti europei dihanno avuto un incontro con gli amministratori di realtàlegate al mondo dell’informazione indipendente, tra cui, per l’Italia, Welcome to Favelas”. L’annuncio arriva proprio dalla nota pagina Instagram, che pubblica contenuti di denuncia di situazioni di degrado e conta oltre un milione di follower, amministrata dal fondatore Massimiliano Zossolo, che sul suo profilo personale Instagram, fornisce qualche dettaglio in più, quantomeno sulle finalità dell’operazione.“Ora è il momento diun, non più monopolio dei vecchi e inaffidabili media tradizionali”, ha spiegato il fondatore di Welcome to Favelas. “Al centro di questo nuovo modello devono esserci le persone, non i cosiddetti ‘professionisti dell’informazione’.