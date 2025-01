È Juve show Giuntoli chiude cinque acquisti

Leggi su Sportface.it

Si infiamma il calciomercato bianconero con altri dueda parte del dirigente: Thiago Motta avràrinforzi a gennaioEppur si muove. È il mercato invernale dellantus, che fra le entrate realizzate, quelle in canna e le ipotesi di uscita, si mostra vivo. In principio erano Skriniar, Kiwior, Alberto Silva, Hancko (praticamente prenotato per giugno) e tutta una serie di candidati a sostituire Bremer e Cabal. Il direttore dell’area tecnicasi è mosso in lungo e in largo per sondare ipotesi e vagliare soluzioni. Poi è arrivato Alberto Costa da Guimaraes.E ora ecco Renato Veiga dal Chelsea, un altro portoghese: Un po’ centrocampista, un po’ difensore centrale, le opinioni non sono tutte in una direzione per questo 21enne che ha giocato titolare inamovibile per 6 gare di Conference (2 gol e 1 assist) e minutaggio minimale in Premier (176 minuti in 7 partite).