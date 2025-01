Anteprima24.it - Benevento, il 31 gennaio convegno all’Alberti: presenti Nunziante, Manfredini e Starita

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il progetto “ConosciAMO”, con tappe nei comuni sanniti per avvicinare la squadra alle scuole e alle comunità locali. Il prossimo 31, ilCalcio parteciperà alorganizzato presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Alberti”, dove saranno trattati temi legati alla scuola, allo sport e alla gestione degli impegni personali. Il programma prevede la partecipazione di alcuni dirigenti e giocatori delCalcio, tra cui Alessandro, che condividerà la sua esperienza di giovane studente e portiere, Nicolòed Ernesto, che parleranno dell’importanza dello studio per i giovani sportivi. Inoltre, verranno affrontati temi cruciali come l’uso consapevole dei social media e la gestione del doppio impegno tra sport e scuola.