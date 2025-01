Laspunta.it - Anzio, arriva il “Job Day” organizzato dalla Rete di imprese Vista Mare, ADL Formazione, Comune e Regione

Giovedì 3 aprile 2025 dalle ore 15 alle ore 20, si terrà presso l’ Istituto alberghiero Apicio Colonna Gatti di via Nerone 1, la prima edizione del “Job Day “.L’evento vuole essere uno spazio dedicato alledel territorio e alle persone in cerca di occupazione per orientarsi, confrontarsi e scoprire le opportunità del mercato del lavoro.Una giornata di incontro confronto tra aziende, cittadini e servizi del territorio per creare connessioni tra le realtà produttive e chi è in cerca di un’ occupazione.L’evento sarà patrocinatoLazio in collaborazione con ildi, il Centro per l’ Impiego di, l’ Istituto alberghiero, laladi Impresa die la ADL. Sarà aperto ai territori di, Nettuno, Pomezia e Aprilia.Chiunque abbia interesse a partecipare come Impresa con una postazione dedicata deve dare la propria manifestazione di interesse via mail a :