Anche LinkedIn e Google abbandonano il fact-checking come Meta

hanno confermato una significativa riduzione dei loro impegni relativi al codice dell’Ue contro la disinformazione, abbandonando il. Le due società americane hanno fatto sapere che non integreranno infatti gli strumenti per la verifica dei contenuti condivisi sulle loro piattaforme, compresaYouTube. Lo ha fatto sapere tramite una nota lo EuropeanStandards Network, l’associazione che riunisce organizzazioni diin tutta Europa con l’obiettivo di promuovere standard di indipendenza, trasparenza e qualità giornalistica: «Il loro completo ritiro è estremamente preoccupante»., social di proprietà di Microsoft, hanno deciso di seguire dunque quanto fatto sia da X sia da, oltre che da TikTok, Adobe e Vimeo.The EFCSN is alarmed by platforms’ retraction from some commitments from Code of Practice on Disinformation and is concerned about their overall commitment to the welfare of millions the Europeans who use their services every day.