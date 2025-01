Ilgiorno.it - Alleanza tra mafie in Lombardia. In auto revolver e droga: arrestato

Leggi su Ilgiorno.it

È finito in manette,dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano, Giovanni Abilone, di 44 anni, tra gli indagati per associazione di stampo mafioso nella maxi inchiesta “Hydra” della Dda di Milano e dei Carabinieri del Nucleo investigativo. Adesso, l’accusa è di spaccio di, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, armi da guerra e armi clandestine con relativo munizionamento. Mercoledì, i poliziotti lo hanno controllato in piazza San Babila: nella suanascondeva 19 dosi di cocaina, circa 24 grammi. Non solo: dentro una borsa appesa al sedile del passeggero c’era uncalibro 38 con 5 proiettili nel tamburo. Poi la perquisizione è proseguita a casa sua, a Taino (Varese), dove gli investigatori hanno individuato nel magazzino per gli attrezzi una “stanza segreta“ con dentro armi e munizioni.