Sigarette in aumento nuovi prezzi aggiornati a gennaio 2025

Dal 23scattano gli aumenti per le, ma non solo. Il rialzo, previsto dalla manovra 2023, rivista da quella 2024, riguarda anche tabacco trinciato e sigari. Isono disponibili sul sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e su quello della federazione tabaccai, Fit. Vediamo a quanto ammontano le cifre e quali sono i marchi interessati.Aumenta il prezzo del tabaccoLedunque costano di più a partire da oggi. Non tutti i marchi però hanno subito lo stesso, ma in media per le “bionde” il prezzo è salito di circa 20 centesimi a pacchetto. L’incremento ha coinvolto anche tabacco trinciato e sigari.La crescita deidei prodotti del tabacco è una conseguenza diretta delle modifiche normative introdotte dalle recenti leggi di bilancio.