Quali squadre si qualificano chi potrebbe saltare quando si svolgerà il sorteggio dei playoff?

2025-01-23 13:41:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:La Champions League si appresta a vivere un’ultima settimana drammatica con alcuni grandi nomi, in particolare il Manchester City, che si arrenderanno per evitare l’eliminazione.Ci sono stati molti scetticila UEFA ha svelato un nuovo formato per la sua principale competizione, ma ha fornito alcune buone trame in vista dell’ottava giornata.La più grande è se il City, vincitore del 2023 e quattro volte campione in carica della Premier League, eviterà l’eliminazione.Allora, cosa sappiamo finora?I primi otto garantiti: Liverpool, BarcellonaTop-24 garantiti (almeno): Arsenal, Inter, Atletico Madrid, AC Milan, Atalanta, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Real Madrid, Juventus, CelticIncertezza della progressione: PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stoccarda, Manchester City, Dinamo Zagabria, Shakhtar DonetskEliminato: Bologna, Sparta Praga, RB Lipsia, Girona, Stella Rossa Belgrado, Sturm Graz, Salisburgo, Slovan Bratislava, Young BoysManca una giornata! #UCL pic.