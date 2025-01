Oasport.it - Pattinaggio artistico, le speranze di podio dell’Italia agli Europei 2025: obiettivo primato nel medagliere?

Leggi su Oasport.it

Ormai ci siamo. Tra meno di una settimana si alzerà il sipario alla Tondiraba Ice Arena di Tallinn, impianto estone che ospiterà dal 29 al 2 febbraio gli attesissimi Campionati2024 di. Una competizione di estrema importanza per l’Italia, motivata a raggiungere un sogno impensabile fino a pochi anni fa: conquistare almeno una meda in tutte e quattro le specialità e di vincere quindi il medere. Più che didi, in questo caso di potrebbe di obiettivi tangibile. Perché quanto visto nella prima parte di stagione tra Challenger Series e Grand Prix, ci consegna una compagine tricolore forte, capace di lottare con le unghia e con i denti in ogni campo, compreso in ambito individuale femminile, off limit dai tempi di Carolina Koster.Ed è proprio la competitività acquisita in quest’ultima categoria il grande elemento di novità, e il merito è tutto di due pattinatrici, entrambe cresciute vistosamente di colpi.