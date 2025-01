Oscar oggi le nomination | l’Italia tifa ‘Vermiglio’ e Paola Cortellesi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo il rinvio a causa degli incendi di Los Angeles, è arrivato il giorno delleai premi2025.23 gennaio, alle 14.30 ora italiana, verranno annunciati titoli e protagonisti che concorreranno all’ambita statuetta nel corso della 97esima edizione degli Academy Award, che si terrà il 2 marzo in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood.potrebbe rientrare in più di una categoria. L’attesa principale è per il verdetto su: il film di Maura Delpero, già candidato al Golden Globe, potrebbe finire nella ‘cinquina’ delle pellicole in lizza per la statuetta come Miglior film internazionale. Trepidazione anche per ‘C’è ancora domani’ diche, dopo un grandissimo successo di pubblico e critica, è stato inserito tra i 323 lungometraggi ammessi alla corsa per unaagli