Quotidiano.net - Maria Rosaria Boccia incinta? Le foto e i dubbi

Leggi su Quotidiano.net

Il nome di, con quello di ministro Gennaro Sangiuliano, ha dominato le cronache – non solo politiche – dell’estate scorsa. E dopo diversi mesi l’imprenditrice di Pompei torna protagonista. Con lepubblicate in esclusiva da Oggi e un post sibillino sui social. "? E chi è il papà?". Titola in copertina Oggi, che pubblica ledimentre passeggia con un’amica. Dopo un secco ("La pregherei gentilmente di non farmi commentare ‘notizie’ attinenti esclusivamente alla mia sfera personale"), è lei stessa a farsi viva con un lungo post sulle note della canzone L’aurora, dedicata da Eros Ramazzotti alla figlia Aurora. "Dopo mesi in cui nessuno si è scusato con me, nonostante sia stato appurato che da sempre abbia raccontato la verità, ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci.