Manchester City perché già spesi 150 milioni a gennaio | ed ora Guardiola guarda alla Serie A

Ilha già speso 150sul mercato:il club ha investito così tantogià150: ed oraA (Ansa Foto) –anewsIl, sul campo, è impegnato a risalire la china. La crisi in cui sono caduti i Citizens nelle scorse settimane ha visto crollare la squadra in classifica. Cinque sconfitte consecutive a novembre tra Premier League, Coppa di Lega e Champions League che hanno pregiudicato il cammino stagionale della squadra.In Premier al momento la squadra è quinta con 38 punti, a due lunghezze dal Chelsea quarto e reduce da tre vittorie nelle ultime quattro giornate. In Champions, invece, complice la sconfitta incassata contro il PSG nell’ultimo turno, è addirittura ad un passo dall’eliminazione nell’ultimo turno.