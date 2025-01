Lanazione.it - L’edizione speciale. I 50 anni di Pitti Bimbo: "È un nuovo inizio"

Leggi su Lanazione.it

di Eva Desiderio Ricominciare. Invertire la rotta del calo delle vendite e del calo degli espositori per rilanciare alla grande, anche se tra qualche manifestazione, la moda baby in Fortezza da Basso dove da ieri e per tutto oggi va in scenaedizione numero 100 che vuol dire 50di fiere per l’abbigliamento e gli accessori dell’infanzia ma anche 001 se leggiamo i numeri di questoversario al contrario come un. E questo è lo spunto e l’intuizione che ha dato il là al restyling cheImmagine ha voluto dare a questa gloriosa manifestazione che la crisi internazionale e il calo delle nascite, per non parlare della chiusura dei negozi multimarca per bambini intutta Italia sommersi dall’eccesso di offerta a basso prezzo dei colossi della grande distribuzione, sta mettendo a dura prova.