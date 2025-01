Quotidiano.net - La cura di Giorgia: "Vibrazioni positive"

E poi. è stato come morire.racconta il suo sesto sì al Festival di Sanremo tra i dubbi e le incertezze di ore che, proprio come la notte della canzone, non debbono esserle sembrate passare mai. "Quando, davanti all’entusiasmo messo nel provino de Ladi me, mi è stato chiesto ‘lo mandiamo a Carlo Conti?’ mi sono messa le mani sul viso" racconta lei, addentrandosi tra i come e i perché della canzone scritta assieme a Blanco e Michelangelo con cui prenota già da ora un posto in posto fra i protagonisti di questa settantacinquesima edizione. E poi. si vedrà. D’altronde per miss Todrani quella di tornare all’Ariston è stata una scelta di cuore dettata non solo dall’anniversario di quella Come saprei che trent’anni fa le regalò il leone con la palma davanti a un Gianni Morandi "a cui chiedo ancora scusa", ma anche dalla gratitudine per il palco che nel 2024, affiancandola per una sera ad Amadeus nei panni di co-conduttrice, le ha indicato una strada arrivata poi fino a X Factor.