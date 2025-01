Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, ufficiale l’acquisto dell’attaccante. Il comunicato del club bianconero: tutti i dettagli

di RedazionentusNews24, adesso è arrivata anche l’ufficialità: l’attaccante francese è un nuovo giocatore. IAdesso è arrivata l’ufficialità del secondo acquisto del calciomercatoinvernale., dopo le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà al. Il francese arriva in prestito secco fino al termine di questa stagione a fronte di un corrispettivo di 1 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.– «Randalè pronto a vestire la maglia bianconera: l’attaccante del PSG arriva in prestito allantus fino al 30 giugno 2025.