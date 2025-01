Movieplayer.it - Josh Brolin critica le nomination agli Oscar 2025: "L'assenza di Denis Villeneuve non ha senso"

Leggi su Movieplayer.it

L'attoreha condiviso sui social il suo disappunto per la mancatadel registanon ha particolarmente approvato lein cui è assentetra i potenziali vincitori nella categoria Miglior Regista. L'attore ha infatti deciso di affidare alle sue storie su Instagram la reazione al mancato riconoscimento del lavoro compiuto dal filmmaker canadese. LadiIn Dune - Parte Due l'attoreha la parte di Gunery Halleck e oggi ha voluto ribadire che "non ha alcun" che non abbia ottenuto lacome Migliore Regista, nonostante il film sia in corsa per cinque potenziali statuette, tra cui quella .