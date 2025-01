Jannik Sinner e quel male alla testa e alla pancia le analisi allontanano le voci | Tutta colpa di un virus

Leggi su Open.online

Mal di, mal die fiacchezza: sarebbe stato unpreso a Melbourne a causare il malore che rischiava di mettere fine anzitempo all’Australian Open di. I tremori, il medical time out di undici minuti, le frecciatine di Holger Rune – suo avversario agli ottavi dello Slam – avevano messo in moto la macchina delle ipotesi. Chi parlava di polmonite, chi di eccessivo caldo (combinato all’umidità australiana) e chi di crisi di nervi causata da unssere improvviso. «Nessun infortunio, ma qualcosina c’è», era l’unica cosa che il numero uno al mondo aveva lasciato traspirare nella conferenza stampa post partita. Poi un giorno di silenzio – e di riposo assoluto – e il quarto di finale dominato contro il beniamino di casa Alex De Minaur. I problemi sembrano passati.I “segreti” di: il sonno e gli allenamenti al chiusoLa situazione medica – rassicura lo stesso altoatesino – è tornata sotto controllo: «Gli esami del sangue che ho fatto dopo il match con Rune erano okay.