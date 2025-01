Iodonna.it - Intolleranti o vegani? Ci si può prendere cura delle proprie ossa anche rinunciando a latte e formaggi

Mantenereforti e una buona salute generale è fondamentale a ogni età, e il calcio gioca un ruolo cruciale in questo processo. Tradizionalmente associato a latticini come, yogurt eo, il calcio può essere assuntoda altre fonti, perfette per chi soffre di intolleranza al lattosio o segue una dieta vegana. Ed ecco quindi cinque deliziose alternative disponibili da integrare nella vostra dieta quotidiana. Osteoporosi : le regole per assimilare meglio il calcio guarda le foto Il calcio, minerale essenziale per il benessereIl calcio non è solo un mattone pere denti robusti, ma partecipaa importanti funzioni come la coagulazione del sangue, la contrazione muscolare e la trasmissione nervosa.