Ilfattoquotidiano.it - “Ha sparato due colpi di pistola contro un ex amico”: il fidanzato di Rihanna, A$ap Rocky, è nei guai e rischia 24 anni di carcere. L’avvocato: “No al patteggiamento”

Il rappera processo. Il compagno di, dalla quale ha avuto due figli, è sul banco degli imputati per averduediun ex, Terrell Ephron, durante una rissa fuori da un albergo di Hollywood, nel novembre del 2021. Il musicista, il cui vero nome è Rakim Mayers, si è dichiarato non colpevole.fino a 24di.Inoltre quel che è certo è cheha rifiutato ilcon il rischio finire in prigione, mentre inizia la selezione della giuria al suo processo. Il rapper ha detto al giudice, martedì scorso, di aver “rispettosamente rifiutato un’offerta dell’accusa” di dichiararsi colpevole di uno dei due capi di imputazione per aggressione con un’arma da fuoco semiautomatica e che lascerà che sia la giuria a decidere.