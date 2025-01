Giorno della Memoria Liliana Segre diserta l’evento al Memoriale della Shoah Il figlio | Accusata di aver fatto soldi sul documentario della sua storia

Leggi su Dayitalianews.com

Lunedì 27 gennaio si commemora ilper ricordare le vittimefollia nazista e dell’Olocausto e, una delle poche superstiti ancora in vita del campo di concentramento di Auschwitz, era stata invitata a partecipare alledi Milano. La senatrice a vita però ha deciso diredopo l’ondata di insulti che le è stata riversata sui social per la proiezione di unsua. Non è la prima volta che lariceve insulti e minacce, tant’è che ha dovuto sporgere varie denunce in passato come quella contro lo chef Rubio.Roberto Jarach: “Parole pesanti, basta esternazioni d’odio”È stato Roberto Jarach, presidente delle, ad annunciare l’assenzaa margineposa delle pietre d’inciampo per Aldo, Elena, Emilia e Italo Levi.