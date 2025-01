Lanazione.it - Giorno della Memoria, la testimonianza di Andra e Tatiana Bucci all’Università di Firenze

, 23 gennaio 2025 - Riconoscimento dell’Università dialle sorelle, italiane di origine ebraica, deportate da Fiume nel campo di Auschwitz - Birkenau all’età di 4 e 6 anni. Nell’ambito di una iniziativa realizzata in collaborazione con Regione Toscana per il, la rettrice AlessPetrucci ha consegnato questo pomeriggio in Aula Magna la medaglia del centenario dell’Ateneo alle due sorelle, primaloro. Il riconoscimento premia il loro contributo che “oltre ad essere missione di grande valore sociale – si legge nella motivazione - , integra in maniera significativa le conoscenze sulla prigionia nei lager, ed aggiunge alla ricostruzioneun tassello importante” a riguardo delle “condizioni di vita dei bambini nel campo di sterminio, in particolare di coloro che furono risparmiati da una prima eliminazione con l’aberrante prospettiva di fare da cavie per la sperimentazione genetica sull’essere umano”.