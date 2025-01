Ilgiorno.it - Fanno saltare lo sportello. Ennesimo colpo a un bancomat

ai danni di un, questa volta a Bonate Sopra, dove ignoti hanno fattolodella Banca del territorio lombardo (Credito Cooperativo) di via Milano. Erano poco dopo le 5 quando un boato ha svegliato i residenti della zona. Coinvolto nell’esplosione anche l’edificio (lungo la provinciale 155), che è stato danneggiato seriamente. Ad agire, come ripreso dalle immagini del sistema di videosorveglianza, sarebbero state quattro persone, ma ancora non è stato calcolato il valore complessivo del bottino. Sull’ultimo caso indagano i carabinieri della Compagnia di Bergamo. Quel che è certo è che si tratta del sestonell’arco di tempo compreso tra il 5 e il 6 gennaio a Torre Boldone, Bagnatica, Suisio e Urgnano, due dei quali andati a segno. Un quintotra il 9 e il 10 gennaio a Calusco d’Adda, dove è stato preso di mira lodello stesso gruppo bancario presente anche a Bonate Sopra.