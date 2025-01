Isaechia.it - Elodie parla del suo passato sentimentale e di Andrea Iannone: “Sono stata fregata spesso, uno come Andrea me lo tengo strettissimo”

Leggi su Isaechia.it

sarà una degli attesissimi trenta artisti in gara al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti (Clicca QUI per sapere chii più quotati alla vittoria secondo giornalisti e scommettitori).A pochi giorni dall’inizio dell’evento più seguito dell’anno, la cantante si è raccontata in un’intervista a La Repubblica nella quale ha avuto modo dire anche dell’amore che, da più di due anni, la lega ad.Ecco le sue parole su com’è nata la storia con il motociclista:Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui.Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara.