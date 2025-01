Ilgiorno.it - Colto da malore cade dalla scala. Muore 64enne

Leggi su Ilgiorno.it

Morto sul lavoro all’età di 64 anni dopo una cadutascaletta di una cisterna di gasolio. Il mezzo era all’interno dell’azienda Cava Ghisalba, sulla provinciale a ridosso dei confini tra Ghisalba e Calcinate, nella Bergamasca. Sul posto sono intervenuti il 118 e un’automedica, ma per Fabrizio Ghezzi, di professione autotrasportatore, non c’era più nulla da fare. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, e la disgrazia è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. I movimenti della vittima registrati nelle immagini lasciano intendere un improvvisoche ha provocato la caduta fatale. L’uomo sale pochi gradini e poiall’indietro sbattendo la testa a terra. Non è chiaro, dunque, se la causa del decesso sia dovuta alla caduta al suolo o un precedenteimprovviso.