Bonus con Isee basso, tutti gli aiuti pensati per le famiglie in difficoltà

Il 2025 porta con sé un ventaglio di opportunità per lecon un. Il Governo ha infatti deciso di intensificare gli interventi a sostegno di questi nuclei, destinando risorse aggiuntive a diversi settori. Dalla natalità, con l’introduzione diper i nuovi nati, all’istruzione, passando per i servizi essenziali, lepossono richiedere un’ampia gamma di agevolazioni presentando l’aggiornato. Vediamo nel dettaglio quali sono le misure previste.IlbebèA partire dal 1° gennaio 2025, è stato istituito unbebè di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato. Tale beneficio è destinato ai nuclei familiari con unnon superiore a 40.000 euro. È importante sottolineare che, ai fini della verifica dei requisiti per accedere al contributo, l’importo dell’Assegno Unico non verrà considerato nel calcolo dell’