Lanazione.it - Vivaio biancazzurro da top. E’ la partita vinta dal Prato

Una fucina di talenti pronti per tornare utili anche alla Prima squadra. Ildelsta diventando una risorsa sempre più preziosa per la società di Stefano Commini, specie da quando in panchina siede Marco Mariotti, tecnico che fin da subito ha dimostrato di credere nei ragazzi più giovani e di riuscire a valorizzarli. L’ultimo esempio è Alessio Robi: dopo aver già debuttato in serie D conto il Ravenna, il classe 2007, di ruolo esterno offensivo, è entrato nel secondo tempo del match contro la Sammaurese, innescando l’azione che ha portato al gol del momentaneo 1-0 di Mattia Cozzari. Ha esordito in categoria con Mariotti anche il trequartista Niccolò Danesi, altro 2007. In rampa di lancio ultimamente c’è pure Andrea Vannucchi, diciottenne che ha disputato uno spezzone di gara contro il Lentigione.