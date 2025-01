Ilfogliettone.it - Telefono scarico: il trucco degli esperti per far durare a lungo la batteria | Devi solo cambiare le tue abitudini

Leggi su Ilfogliettone.it

Ricaricare il cellulare è un’operazione da fare con attenzione, con questo trucchetto lasi usura più lentamenteLe batterie per smartphone possono avere lunga vita, se usate nel modo corretto. La prima cosa da fare per prolungare la vita di unaè limitare lo stress a cui essa viene sottoposta. Ma ci sono anche altri consigli che possono permettervi di ottenere il massimo dai vostri dispositivi smartphone; risparmiando la, ne migliorate la durata quotidiana e ne evitate la prematura sostituzione.Per preservare il ciclo di vita della, è fondamentale mantenerla entro un range di carica compreso tra il 20% e il 90%. Caricare lo smartphone fino al 100% e lasciarlo collegato al caricatore per ore può causare stress alla, riducendone la durata nel tempo.