Lopinionista.it - Semplificazione amministrativa, audizione di Poste italiane

ROMA – Giovedì 23 gennaio la Commissione parlamentare per lasvolge l’di rappresentanti diSpa, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia die digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.15, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto.L'articolodiL'Opinionista.