Scherma Sef stoccata vincente Scisciolo in consiglio Fis

La Federha un nuovo presidente, al termine delle ultime elezioni. Come numero uno è stato indicato Luigi Mazzone. Una situazione nuova che coinvolge anche la Virtusdi Giuseppe Sermasi, che alle ultime Olimpiadi ha portato in dote un’altra medaglia conquistata, nella sciabola, da un fantastico Gigi Samele. Ma labianconera ha altre frecce per il suo arco, dal momento che ci si aspetta molto anche da Matteo Neri, il giovane che in questi anni ha pagato un duro tributo alla sfortuna – leggasi infortuni –, ma che resta un talento cristallino. Come sono cristalline le capacità di Andrea Terenzio, il maestro che ha portato ai massimi livelli, come commissario tecnico, l’Ucraina. Tornando alle elezioni, tra i consiglieri eletti per il quadriennio che andrà a chiudersi in occasione dei Giochi di Los Angeles 2028, troviamo Marcello, vice presidente della sezione Virtus, nonché direttore tecnico con grandi capacità manageriali.