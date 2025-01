Donnapop.it - Sanremo 2025, Carlo Conti vuole è in trattativa per una super ospite internazionale, ma non è Lady Gaga

Leggi su Donnapop.it

arruolare unper il Festival di, ma – contrariamente a quanto si è detto nelle scorse settimane – non sarà. E allora chi?Come sappiamo, sul palco dell’Ariston saliranno dueospiti inaspettati: il primo è Jovanotti e il secondo Damiano David, frontman dei Maneskin. Di recente, quest’ultimo ha dato il via a una carriera solista e non è chiaro se tornerà a far musica con la band romana che lo ha reso noto in tutto il mondo., comunque, in un’intervista de Il Fatto Quotidiano ha rivelato che fra gli ospiti dipotrebbe esserci un artista conosciuto a livello. Quest’ultimo sarebbe italiano, ma avrebbe comunque un grande successo anche fuori dai confini del nostro Paese. Chi è?: chi è ilscelto da?A quanto pare,sarebbe inper coinvolgere nel Festival dinon uno, ma dueospiti internazionali.