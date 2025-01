Sabalenka per la terza finale consecutiva a Melbourne Swiatek per la prima | Badosa e Keys le sfidanti

Leggi su Sportface.it

L’attuale numero uno al mondo e detentrice del titolo; la giocatrice che la vetta della classifica sta provando a riprendersela; infine, due che uno Slam non l’hanno finora mai vinto. Si presenta così la lineup delle semifinali femminili degli Australian Open 2025, dove nella mattinata italiana di giovedì – quindi in sessione serale a– si sfiderannoArynae Paulae poi Igae Madison. Due sfide per motivi diversi intriganti, che potrebbero in teoria portarci a quello che sarebbe il primo scontro tra la bielorussa e la polacca nell’Happy Slam. E le quote vanno decisamente in quella direzione in vista di queste due sfide.Aryna, Australian OpenARYNA IN STRISCIALa numero uno del ranking WTA è reduce dal primo set perso nel torneo, in una partita decisamente giocata sub-par contro la russa Pavlyuchenkova.