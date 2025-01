Game-experience.it - Phantom Blade Zero riceve un nuovo e spettacolare gameplay trailer

S-GAME ha pubblicato undiper celebrare il Capodanno Cinese e dare il benvenuto all’Anno del Serpente.Dando un’occhiata alvideo è possibile avere un assaggio di una delle boss fight del titolo action-RPG, atteso per PS5 e PC, mostrando tutta una serie di sequenze di combattimento spettacolari ed una qualità tecnica di prim’ordine. Nel video, il protagonista di, Soul, affronta nemici in scontri ricchi di tensione, utilizzando un’arma innovativa che incarna l’agilità e la precisione dei serpenti.Addentrandoci nello specifico della questione, neldi cui sopra vediamo Soul brandire due nuove armi, le lame sinuose, progettate per riflettere la grazia e la potenza dei serpenti. Le sequenze di combattimento diricordano le scene più spettacolari dei film di arti marziali, con movimenti agili e colpi precisi.