Secoloditalia.it - “Pezzotto” senza limiti: la Guardia di Finanza sequestra giocattoli col suo simbolo contraffatto

Leggi su Secoloditalia.it

Non c’è limite al “”: anche ladisi è ritrovata col proprio. Il caso è emerso da un’indagine effettuata dagli uomini del Comando Provinciale delladidi Genova, in collaborazione con il reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 2, che hanno portato al sequestro di 720 modellini di elicottero taroccati e alla denuncia del legale rappresentante della società importatrice per il reato di contraffazione.: la Gdf scovacol suoDurante un controllo doganale, funzionari e militari hanno rinvenuto centinaia di modellini di elicottero “Agusta Westland AW 109”, fedelmente riprodotti con la livrea, i colori d’istituto e i segni distintivi delladi