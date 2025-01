Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile in DIRETTA: serve un’impresa per il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita diLeauge divalida per il quarto turno della Pool C.Partita difficile per il sestetto guidato da coach Stefano Lavarini che questa sera, in casa all’Allianz Cloud, ospita la franchigia turca, capolista imbattuta a quota 15 punti. Le padrone di casa arrivano, però, all’ultimo incontro del girone con 3 vittorie di fila in Serie A1 (3-0 al Cuneo, 1-3 a Firenze e 3-0 a Perugia) e dalla vittoria in trasferta dicontro il Porto per 3-0. Alle ragazze di Lavarini, attualmente a 12 punti con una sola sconfitta (proprio in terra turca contro il sestetto guidato da coach Giovanni Guidetti) e 4 vittorie nella massima competizione europea, servirà, tuttavia,per qualificarsimente ai quarti di finale.