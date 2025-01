Lettera43.it - Intesa Sanpaolo promuove lo sviluppo delle pmi negli Stati Uniti

ha annunciato la prima iniziativa del 2025 per le pmi che intendono ampliare il proprio business. Si tratta dell’incontro Usa: sfide e opportunità dedicato a 800 aziende clienti del Gruppo, organizzato in forma di webinar dalla Banca dei territori guidata da Stefano Barrese e realizzato in collaborazione con le strutture della divisione IMI Corporate & Investment banking e dell’area di governo Institutional affairs and external communication del Gruppo. L’incontro si è tenuto martedì 21 gennaio.Anche nel 2025 sarà attivo il progetto di promozione all’estero del Made in ItalyDopo il successo della missione in Silicon Valley promossa a settembre 2024 per accompagnare 12 startup in un esclusivo percorso di accelerazione grazie alla partnership con INNOVIT,ha esteso, anche per l’anno in corso, il progetto di promozione all’estero del Made in Italy, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che intendono operare nel mercato statunitense (import-export e investimenti) nonché attirare investimenti stranieri in Italia attraverso sinergie con i più importanti partner e organismi istituzionali, come agenzie e banche di, ambasciate, consolati, SIMEST e ICE.