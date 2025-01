Inter-news.it - Hellas Verona-Inter Primavera 1-3 al 45?: reazione con un tris in rimonta!

Torna in campo la squadra di Andrea Zanchetta per la ventunesima giornata di campionato. Il primo tempo divede i nerazzurri avanti inper 1-3.PRIMO TEMPO – La squadra di Andrea Zanchetta ha la chance di prendersi momentaneamente il primo posto in classifica, in attesa di conoscere i risultati delle altre avversarie. Manon si apre nel miglior modo possibile per i nerazzurri, che già al sesto minuto si ritrovano sotto di un gol. La difesaista si scioglie di fronte all’offensiva di Agbonifo, che entra nell’area di rigore nerazzurra e mette KO Zamarin col gol dell’1-0. Fortunatamente lo svantaggio dura pochissimo per i nerazzurri, che al 15? si riportano sul risultato di parità grazie alla rete di De Pieri, che non si lascia sfuggire l’assist del compagno Spinacce e dal centro dell’area sigla l’1-1.