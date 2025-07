Mai dire Blackout | Trump azzera gli incentivi al green USA

Il panorama energetico globale si trasforma rapidamente, tra decisioni storiche negli Stati Uniti e ambizioni audaci di Canada e Argentina. Mentre il rame torna a brillare, le strategie per il green sembrano vacillare, aprendo nuove sfide e opportunitĂ . Scopri come questi cambiamenti plasmeranno il nostro futuro energetico e quali impatti avranno sulla transizione verso un mondo piĂą sostenibile. Continua a leggere.

Il Canada punta a diventare una Big Oil. In Argentina boom dello shale oil. Il prezzo del rame torna a salire. USA: passa il Big Beautiful Bill, fine dei sussidi green. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Trump azzera gli incentivi al green USA

