Movieplayer.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi ritorna sul rapporto con Luca Calvani: “avrei dovuto cacciarlo io”

Prima di entrare nel tugurio con altri cinque ex coinquilini, la cantante ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei suoi rapporti nella Casa.ha raccontato senza filtri la sua esperienza alin un'intervista rilasciata a Chi Magazine. Al centro delle sue dichiarazioni, ilcomplicato con Helena Prestes e le tensioni nate dalla vicinanza tra, che hanno animato le dinamiche nella Casa.e Helena: pace fatta, ma non senza ferite Dopo lo scontro acceso che le ha viste protagoniste, la cantante ha dichiarato di aver perdonato la modella brasiliana per l'episodio del bollitore. "Quando ci guardiamo si calmano le acque, ci vogliamo bene. È un cucciolo di donna e siamo noi ad avere fragilità. .