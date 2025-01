Lanazione.it - Fine vita, il caso di Massimiliano in tribunale. Cappato: “Giusto aiutarlo a morire in Svizzera”

Firenze, 22 gennaio 2025 – “Siamo davanti aldi Firenze perché con Felicetta Maltese e Chiara Lalli abbiamo aiutatoa interrompere quella che per lui era diventata una condizione di tortura e di sofferenza insopportabile, consentendogli così di ottenere l'aiuto alla morte volontaria in”. Così Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, alladell'udienza di fronte alla giudice per le indagini preliminari deldi Firenze, Agnese Di Girolamo, suldi, 44enne di San Vincenzo (Livorno), malato di sclerosi multipla, morto in una clinical’8 dicembre 2022. Il giudice fiorentino deve decidere se archiviare l'accusa di aiuto al suicidio contestata ae ad altre due appartenenti all'associazione, Chiara Lalli e Felicetta Maltese.